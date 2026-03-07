Il sindaco ha scritto una lettera a tre ministri, tra cui quelli dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, per discutere della vendita dell’Api. La comunicazione è stata inviata recentemente e riguarda un tema di interesse locale. La missiva evidenzia le preoccupazioni e le richieste del Comune rispetto a questa operazione. Nessun altro dettaglio sui contenuti della lettera o sulle eventuali risposte.

Una lettera indirizzata a tre ministri, Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza energetica), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy) e Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), con la quale il sindaco Stefania Signorini chiede l’istituzione di "un tavolo interistituzionale per seguire passo dopo passo l’attuazione delle prescrizioni del Golden Power", una volta che sarà perfezionata la vendita del gruppo Api agli azeri della Socar. Il primo cittadino ha inviato la missiva giovedì e, per conoscenza, anche al governatore Francesco Acquaroli e all’assessore regionale allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro, che sabato scorso aveva dato notizia dell’esercizio dei poteri speciali del Governo sull’operazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Tavolo interministeriale per la vendita dell’Api". Il sindaco si mobilita

