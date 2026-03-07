Taviano Il reading letterario Un viaggio chiamato amore presso la Biblioteca Comunale

Martedì 17 marzo alle 18.30, presso la Biblioteca Comunale di Taviano in Piazza del Popolo, si terrà una nuova tappa del reading letterario intitolato “Un viaggio chiamato amore”. L’evento prevede la lettura di brani scelti e coinvolgerà il pubblico presente, offrendo un momento di cultura e suggestione attraverso la parola scritta. L’ingresso è aperto a tutti.

Si svolgerà martedì 17 marzo alle ore 18.30 presso la Biblioteca Comunale in Piazza del Popolo a Taviano una nuova tappa del reading letterario "Un viaggio chiamato amore". A condurre la narrazione Paola Bisconti, ideatrice del progetto che vede in scena le storie d'amore tra artisti, poeti, letterati del Novecento. Con l'ausilio di un kamishibai, piccolo teatro in legno, si osserveranno i volti dei personaggi menzionati in questo coinvolgente viaggio. Ad introdurre l'incontro organizzato in collaborazione con la bibliotecaria Sofia Ungaro, l'Assessora alla Cultura Paola Ria.