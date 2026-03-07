Tar di Catania inaugurato l' Anno giudiziario | Tempi e risultati senza eguali nel panorama nazionale

Il Tar di Catania ha aperto l’Anno giudiziario con una cerimonia ufficiale. Durante l’evento, è stato sottolineato che i tempi e i risultati ottenuti sono senza precedenti nel panorama nazionale. Il presidente ha evidenziato il ruolo importante della giustizia amministrativa e di tutti gli operatori coinvolti, in un momento in cui le questioni trattate sono sempre più complesse e influenzano il tessuto sociale.

Il presidente Pancrazio Maria Savasta: "La responsabilità della giustizia amministrativa è davvero rilevante, poiché si confronta con questioni sempre più complesse che incidono profondamente nel tessuto sociale" "La responsabilità della giustizia amministrativa, di tutti gli operatori che la compongono, è davvero rilevante, poiché si confronta con questioni sempre più complesse che incidono profondamente nel tessuto sociale". Lo ha ricordato il presidente del Tar di Catania, Pancrazio Maria Savasta, nella sua relazione per l'inaugurazione dell'Anno giudiziario. Alla cerimonia ha partecipato il presidente del Consiglio di Stato, Luigi Maruotti.