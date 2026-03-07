Tajani | Solidarietà ai Paesi arabi

Il ministro degli Esteri ha espresso solidarietà ai Paesi arabi di fronte all’escalation nella regione del Golfo. Ha dichiarato di seguire con grande preoccupazione gli sviluppi e di comprendere l’apprensione dei Paesi coinvolti. Ha anche sottolineato che l’Italia continua a mostrare supporto nei confronti delle nazioni della zona. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di tensione crescente nel Golfo.

Seguiamo con grande preoccupazione l'escalation nella regione del Golfo e comprendiamo pienamente l'apprensione dei Paesi dell'area, ai quali abbiamo espresso e continuiamo a esprimere la nostra solidarietà. Basta missili, basta droni". E' uno dei passaggi dell'intervista del Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani a Sky News Arabia. Il Ministro, si legge in una nota della Farnesina, ha ricordato che nell'area interessata dal conflitto vivono circa 100 mila cittadini italiani, molti dei quali negli Emirati Arabi Uniti, ringraziando le autorità emiratine per il sostegno assicurato alla comunità italiana e per la collaborazione nel garantire assistenza ai connazionali durante gli attacchi.