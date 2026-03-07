Un genitore di Montelupo Fiorentino ha scritto una lettera aperta al ministro per le Disabilità, denunciando la mancanza di finanziamenti per il Fondo per la non autosufficienza. Nella missiva, il padre spiega di non riuscire più a pagare le cure per il figlio e chiede chiarimenti sul futuro delle risorse destinate alla disabilità. L’appello si concentra sulla richiesta di un rifinanziamento del Fondo.

Montelupo Fiorentino, 7 marzo 2026 – Una lettera aperta al ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, per chiedere lumi in merito all’attuale mancato finanziamento da parte del governo del Fondo per la non autosufficienza e lanciare un appello affinché il fondo venga rifinanziato. È stata scritta nei giorni scorsi da una cinquantaseienne (di cui omettiamo il nome per tutelare l’identità del minore protagonista della vicenda, ndr) di Montelupo madre di un ragazzo autistico di quindici anni, per avere chiarimenti in merito al futuro del contributo economico previsto negli scorsi anni per i caregiver delle persone con autismo. "Con... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tagli ai fondi per la disabilità. “Non posso più pagare le cure per mio figlio. Scrivo questo appello con dignità e disperazione”

