Tadej Pogacar ha vinto in solitaria l'edizione 2026 delle Strade Bianche, arrivando a Siena con una performance dominante. La corsa si è conclusa nella Piazza del Campo, dove il ciclista sloveno della Uae Emirates ha tagliato il traguardo davanti a tutti. La sua vittoria ha attirato l’attenzione degli appassionati, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama del ciclismo.

SIENA – Il mito di Tadej Poga?ar si colora di polvere bianca e leggenda. In una Piazza del Campo ribollente di entusiasmo, il fuoriclasse sloveno della Uae Emirates ha scritto l’ennesima pagina di storia del ciclismo, trionfando in solitaria nell’edizione 2026 della Strade Bianche. Un successo che non è solo una vittoria, ma una vera e propria incoronazione: con questo poker, il campione del mondo diventa il primo corridore di sempre capace di imporsi per ben quattro volte nella classica senese. Il dominio di Poga?ar sulle strade toscane rasenta la perfezione statistica. In sette partecipazioni totali a partire dal debutto nel 2019, lo sloveno ha saputo trasformare gli sterrati tra le colline del Chianti e della Val d’Orcia nel proprio giardino di casa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Tadej Pogacar cala il poker alle Strade Bianche: arrivo in solitaria a Siena

Strade Bianche 2026, Pogacar cala uno storico poker. L'ordine d'arrivoSiena, 7 marzo 2026 - Nel 2022 era scattato a 50 km dalla fine, nel 2024 aveva esagerato, partendo a 81,1 km dalla linea del traguardo, mentre l'anno...

Albo d’oro Strade Bianche: Tadej Pogacar firma il poker da dominatoreTadej Pogacar ha vinto le Strade Bianche 2026, trionfando in Piazza del Campo a Siena per la quarta volta in carriera dopo le stoccate del 2022,...

POGACAR VINCE IL LOMBARDIA 2025, LO SCATTO DECISIVO #tadejpogacar

Contenuti utili per approfondire Tadej Pogacar.

Discussioni sull' argomento Strade Bianche: il settore di Colle Pinzuto ha ora il nome di Pogacar. Riflettori sul super campione alla vigilia; Strade Bianche: Colle Pinzuto diventa il settore Tadej Poga?ar.

Tadej Pogacar vince le Strade Bianche: Attacco pianificato? Più o meno. Seixas? La sua fama è meritataIl copione è sempre lo stesso: attacco solitario a lunghissima gittata, a distanze siderali dal traguardo, avversari ko dopo qualche pedalata, assolo ... oasport.it

Strade bianche, Pogacar cala il poker e vince per la quarta voltaA Siena ennesima dimostrazione di forza dello sloveno, che non ha avuto rivali. E ora mette nel mirino la Milano-Sanremo ... rtl.it

TADEJ POGACAR VINCE LA STRADE BIANCHE 2026! Il campione del mondo lo ha fatto per la quarta volta, mai nessuno come lui - facebook.com facebook

Aplastante victoria de Tadej Pogacar en la Strade Bianche @Tineti_69 x.com