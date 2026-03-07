Svolge 3 pap test negativi ma aveva un tumore all'utero | laboratorio risarcisce familiari per 300mila euro

Una donna di 47 anni si è sottoposta a tre pap test tra il 2016 e il 2019, tutti risultati negativi. Nonostante ciò, aveva un tumore all'utero scoperto successivamente. Il laboratorio che aveva eseguito i test ha deciso di risarcire i familiari con una somma di 300mila euro. La vicenda riguarda quindi un caso di diagnosi erronea di tumore all'utero.

Una donna di 47 anni si è sottoposta a 3 pap test risultati negativi tra il 2016 e il 2019, ma aveva un carcinoma all'utero. La diagnosi tardiva ha provocato il decesso della paziente nel 2023. I familiari sono stati risarciti dal laboratorio di analisi per 300mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it Prevenzione del tumore al collo dell’utero, sarà anticipato l’accesso gratuito al test HpvNovità per la prevenzione del tumore della cervice uterina nelle ragazze, con controlli in alcuni casi anticipati e dunque un allargamento della... Leggi anche: Affari tuoi, Daniela è incinta e accetta 75mila euro: “Servono soldi per la bambina”, ma nel pacco ne aveva 300mila Contenuti e approfondimenti su Svolge 3 pap test negativi ma aveva un.... Argomenti discussi: GIORNATA MONDIALE CONTRO L’HPV: L’IMPORTANZA DELLA VACCINAZIONE E DELLO SCREENING PER PREVENIRE LA PATOLOGIA. Pap TestIl Pap test rappresenta un test diagnostico usato per la prevenzione del tumore del collo dell’utero (cervice uterina). Prende il nome dal cognome del medico (GeorgiosPapanicolaou) che lo inventò e lo ... humanitasalute.it Festa della donna, l’8 marzo Fondazione Artemisia offre Pap test gratuiti alle donne over 40La Fondazione Artemisia Ets, da oltre 20 anni impegnata a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, l'8 marzo - in occasione della Festa della donna - offre Pap test gratuiti alle donne over ... meridiananotizie.it