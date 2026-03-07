È stata scoperta una movimentazione di navi e aerei statunitensi partiti dalle basi in Spagna, coinvolgendo circa 24 caccia decollati da Morón e Rota verso l’Iran. La notizia ha attirato l’attenzione sui trasferimenti militari effettuati in territorio spagnolo, mentre le dichiarazioni di alcune figure politiche si concentrano sul rifiuto di Trump. La vicenda mette in discussione alcune narrative pubbliche e solleva domande sulle attività militari in atto.

Pedro, Pedro, Pedro. Come avrebbe detto Raffaella Carrà, sembrava tanto perbenino. E invece è un bel filone. Il premier spagnolo, il mito di Elly Schlein e della sinistra radicale italiana, continua a sbandierare la sua presunta autonomia strategica dall’America di Donald Trump. Negare l’uso delle basi in territorio iberico, ha ribadito ieri Sánchez, «è un nostro diritto in quanto Paese sovrano». È il nazionalismo che piace ai progressisti che piacciono. Ma se si gratta sotto la superficie barricadera, ecco che viene fuori la realtà che già il nostro ministro della Difesa, Guido Crosetto, aveva indicato durante le sue comunicazioni alla Camera di giovedì: le regole sull’utilizzo delle piattaforme statunitensi sono le stesse in Italia e in Spagna, «perché il trattato è identico». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Svelata la farsa di Sánchez: «Dalle basi in Spagna partono navi e aerei Usa»

Sanchez nega le basi agli Usa: gli aerei americani lasciano la SpagnaIl presidente del governo di Madrid ha infatti vietato all’alleato americano di usare come hub di rifornimento le basi di Moron de la Frontera, in...

A sinistra fessi e contenti con Sanchez: non solo la fregata a Cipro, dalle basi Usa in Spagna un intenso via vai per l’IranLa decisione di inviare la fregata “Cristobal Colon” a Cipro e un inteso via vai dalle basi americane di Rota e Morón.

