Stasera alle 21.30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di “Sanremo Top”, condotta da Carlo Conti. Il programma, in due puntate, presenta gli artisti che hanno partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. La trasmissione raccoglie le esibizioni dei Big del 2026, soltanto una settimana dopo la conclusione dell’evento musicale.

I l Festival è finito da soltanto una settimana ma stasera – alle 21.30 su Rai 1 – torna Carlo Conti con Sanremo Top, programma in due puntate con tutti i Big dell’edizione 2026. A fianco dell’ormai ex direttore artistico, ci saranno anche i compagni di viaggio che hanno affiancato Carlo Conti nel corso della kermesse. Da Nicola Savino a Ema Stokholma. Sal Da Vinci cade a “Domenica In”: lo spavento dopo il trionfo a Sanremo X Leggi anche › Accoglienza con festa per Sal Da Vinci al ritorno a Napoli dopo Sanremo 2026 Sanremo Top: come funziona lo speciale in onda stasera 7 marzo su Rai 1 con tutti i cantanti di Sanremo 2026. Programma creato da Pippo Baudo – andato in onda dal 1994 al 1998 e poi nel 2002 –, Sanremo Top è una sorta di spin-off della kermesse musicale dove tutti i Big ripresentano il brano che hanno portato in gara. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Su Rai 1 la prima puntata di "Sanremo Top" con gli artisti in gara all'ultima edizione del Festival

