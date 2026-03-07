Uno studio recente evidenzia la necessità di adottare pratiche di pesca sostenibile nel Pacifico. Gli autori suggeriscono di avviare immediatamente azioni di monitoraggio e di stabilire limiti di cattura basati su dati scientifici. Inoltre, viene richiesto un controllo più rigoroso sulle attività di pesca per prevenire il sovrasfruttamento delle risorse naturali nella regione.

Subito azioni di monitoraggio, limiti di cattura basati sulla scienza, e controllo sulla pesca, per evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali. A sollecitare queste misure è Environmental Justice Foundation (Ejf) che nella sua ultima indagine ha sollevato il problema legato proprio alla pratica che «mette in pericolo una specie fondamentale per la catena alimentare e di sfruttamento della manodopera». Secondo lo studio, una delle attività da tenere sotto controllo è la pesca dei calamari che «sta precipitando verso una “crisi ecologica e sociale”», perché «flotte di pescherecci cinesi sfruttano la governance debole, la scarsa trasparenza e lacune normative nel Pacifico sudorientale». 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Studio Ejf: «Serve una pesca sostenibile nel Pacifico, contro lo sfruttamento delle risorse naturali»

Usa-Cina, studio shock: servono 500 nuovi caccia e bombardieri per vincere una guerra nel PacificoUn recente studio del Mitchell Institute for Aerospace Studies, quotata organizzazione statunitense con sede ad Arlington (Virginia), sostiene che...

Una legge contro lo sfruttamento. Task force per maggiori controlliGROSSETO Un dibattito per trasformare le buone pratiche di contrasto allo sfruttamento lavorativo in norme strutturali.