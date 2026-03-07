Una coppia bergamasca ha donato 25mila euro per borse di studio destinate a studenti palestinesi. Durante un incontro, alcuni studenti palestinesi hanno incontrato i benefattori e li hanno ringraziati con un abbraccio e un

Un abbraccio e un "Grazie, you saved my life". Si riassume così l’incontro tra la coppia bergamasca che ha donato 25mila euro per finanziare borse di studio destinate a studenti palestinesi. Giovedì i due coniugi (che hanno scelto di rimanere anonimi) hanno conosciuto Ahmed e Wafaa, arrivati a Pavia da Gaza e attualmente impegnati con profitto nel rispettivo percorso di studi. "Abbiamo deciso di riunire le donazioni che facciamo in occasione delle festività natalizie - hanno spiegato i coniugi - per destinarle a questi giovani tramite l’ Università di Pavia. Non può esserci pace senza cultura". Ahmed segue il corso magistrale di computer engineering in inglese e per lui Pavia "è già casa": "Questa opportunità mi ha cambiato la vita: sono tornato a studiare lontano dalla minaccia della guerra e aprendomi la strada a un futuro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Studenti palestinesi vedono i benefattori: "Ci avete salvato"

Leggi anche: Borse di studio per gli studenti palestinesi

165 studenti palestinesi bloccati: l’Unical sblocca borse e vistiUn’Università e una Città in Aiuto degli Studenti Palestinesi: L’Unical e Cosenza Sbloccano Borse di Studio e Offrono un Futuro L’Università della...

Aggiornamenti e notizie su Studenti palestinesi.

Temi più discussi: Insieme per gli studenti palestinesi; Studenti palestinesi vedono i benefattori: Ci avete salvato; 18 studenti dalla Palestina a Roma con il protocollo di diocesi, Sapienza e Sant’Egidio; Gaza: ricongiungimenti familiari bloccati tra Italia, Grecia e Spagna.

Cinema, come dare ai ragazzi palestinesi gli strumenti per raccontare ciò che vedonoROMA – Se per i palestinesi è difficile, anzi impossibile, studiare, c'è solo da immaginare quanto può essere temibile e letale poter raccontare ciò che accade in quelle terre. Mancano ormai due ... repubblica.it

La Statale attende ancora 10 studenti da Gaza: Futuro sospeso, vogliamo realizzare i nostri sogniSama sogna di diventare dentista, Mahmoud ha la passione per l’ingegneria, Hamza Abdallah sta studiando Medicina. Sono tre dei dieci ragazzi palestinesi che si sono aggiudicati una borsa di studio ... milano.repubblica.it

Insieme per gli studenti palestinesi Da università La Sapienza, diocesi di Roma e Comunità di Sant’Egidio un progetto per sostenere la formazione dei giovani di Gaza x.com

E in tutto questo delirio, ciascuno fa quello che può. NOTA STAMPA Milano, 2 marzo 2026 Studenti palestinesi bloccati a Gaza: domani Paladini (Patto Civico) interroga la Giunta regionale sui corridoi universitari Interrogazione a risposta immediata alla Giunt - facebook.com facebook