Striscione contro l’antenna del 5G A Caserta il Comune ha trionfato

Nel quartiere di San Giuseppe a Caserta, i residenti hanno organizzato uno striscione contro l’installazione di un’antenna 5G in via dei Merciai. Il Comune ha deciso di procedere con il progetto, nonostante le proteste della comunità locale. La mobilitazione si è intensificata nelle ultime settimane, con i cittadini che hanno esposto il cartello come forma di contestazione.

Cresce nel quartiere di San Giuseppe la mobilitazione contro l’installazione dell’antenna per il 5G di via dei Merciai. Dopo il primo striscione comparso nei giorni scorsi davanti alla scuola primaria Garibaldi, un nuovo striscione è apparso in Viale del Lavoro con la scritta: "No all’antenna selvaggia. Rispettiamo la città". Nonostante Inwit rivendichi la regolarità dell’installazione della torre in via dei Merciai basandosi su una sentenza del Tar Marche, il Comune, ha scelto la via dell’appello al Consiglio di Stato (ma non avrebbe chiesto la sospensiva della sentenza del Tar del 28 ottobre scorso divenuta efficace ). Ma intanto a far discutere è la sentenza per un caso analogo a quello Jesino, dove i giudici hanno dato ragione al Comune di Caserta che ha eccepito la vicinanza eccessiva dell’antenna ad una scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Striscione contro l’antenna del 5G. A Caserta il Comune ha trionfato Il Comune approva. La protesta dei residenti: "No all’antenna 5g"Intanto il Comune ha dato l’ok all’azienda Inwit che installerà l’antenna 5G vicino al campo sportivo e al cimitero. Leggi anche: "No all’antenna 5G". Comune e cittadini ora fanno quadrato Contenuti e approfondimenti su Striscione contro l'antenna del 5G A.... Temi più discussi: Striscione contro l’antenna del 5G. A Caserta il Comune ha trionfato; Jesi / No all'antenna selvaggia. Rispettiamo la città, un altro striscione di lotta; Antenna nel parco del Castellaro: raccolte 500 firme, sit-in a marzo; Jesi / Antenna via dei Merciai: Serve una strategia giuridica solida. Jesi No all’antenna selvaggia. Rispettiamo la città, un altro striscione di lottaContinua la mobilitazione contro l'installazione in via dei Merciai, posizioni ancora distanti tra Power Company e Comune ... qdmnotizie.it Jesi Stop all’antenna selvaggia – non siamo cavie, pronto lo striscione di protestaVerrà affisso nei prossimi giorni il messaggio scelto per esprimere ferma contrarietà all’installazione in via dei Merciai, preannuncio alla mobilitazione ... qdmnotizie.it Lo striscione esposto all'ingresso del Maradona - facebook.com facebook Oltre al giro dei social, la contestazione a #Cairo sta facendo anche il giro del Mondo: la notizia dello striscione "m***e come Cairo" con tanto di letame trovato ieri al Filadelfia è stata infatti riportata dal New York Times. #MondoToro @nytimes x.com