Stringe le parti intime a un bambino in un centro commerciale | arrestato un 47enne a Napoli

Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver stretto le parti intime di un bambino nel centro commerciale

Attimi di tensione nel centro commerciale "La Birreria" nel quartiere di Napoli di Secondigliano. Una donna ha contattato il 112 per segnalare una violenza sessuale in danno di un bambino. I carabinieri della compagnia Napoli Stella hanno accertato che poco prima un uomo ha "toccato" un bambino di 3 anni. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 19 in una libreria. Una coppia è con il piccolo e si distrare. Un uomo sulla cinquantina è seduto su uno sgabello con la tuta di una società che si occupa di igiene ambientale in fondo al negozio, e a lui si avvicina il bambino. «Sono venuto a vedere i libri», gli dice. «Sei venuta, vorrai dire». Dice l’uomo credendo fosse una femminuccia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

