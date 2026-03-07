strade bianche longo borghini lotta ma chiude quarta vince la gregaria elise chabbey

Alla Strade Bianche, Elisa Longo Borghini si è impegnata fino all'ultimo, arrivando quarta. La campionessa italiana ha combattuto nel finale, ma ha esaurito le energie prima di raggiungere il podio. La vittoria è andata a Elise Chabbey, che ha dominato come gregaria. La gara si è conclusa con questa vittoria e il ritiro di Longo Borghini dalla lotta per il podio.

Una volata mozzafiato ha deciso l’edizione numero 12 delle Strade Bianche Women, che si è conclusa poco prima delle 14 in Piazza del Campo a Siena. E ha avuto la meglio la svizzera della Fdj Elise Chabbey, che ha dato così al suo Paese il primo successo della classica senese. Alle spalle della 32enne svizzera, giunta al sesto successo da professionista, si sono piazzate la polacca Kasia Niewiadoma della Canyon e la tedesca Franziska Koch, con la tricolore Elisa Longo Borghini, vincitrice del 2017, al quarto posto. Quinta l’iridata canadese Vallieres, ottava Monica Trinca Colonel, mentre alle spalle del gruppetto di testa da segnalare che per un errore di percorso atlete come Demi Vollering e Pauline Ferrand Prevot, che erano già attardate, hanno visto definitivamente compromesse le speranze di rientrare sulla testa della corsa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Elisa Longo Borghini protagonista, ma la Strade Bianche 2026 è di Elise ChabbeyElisa Longo Borghini accarezza la possibilità di trionfare per la seconda volta in carriera alla Strade Bianche, ma a trionfare a sorpresa è la...

