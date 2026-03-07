Storie di coraggio e impresa Celebrate tredici donne che hanno fatto la differenza
Tredici donne vengono celebrate per il loro contributo in diversi ambiti. Alcune hanno affrontato il Covid lanciando progetti di portata internazionale, mentre altre hanno dedicato decenni a creare aziende che rappresentano un punto di riferimento nel settore del design e dell’eleganza. Le loro storie raccontano di impegno e determinazione, evidenziando come siano riuscite a lasciare un segno significativo nel loro campo.
C'è chi ha superato il Covid buttandosi in un'impresa globale, e chi in mezzo secolo ha fatto della propria attività un luogo identitario per design ed eleganza. Le tredici donne premiate ieri dal Comune di Rimini per l'innovazione d'impresa e la valorizzazione delle persone, raccontano storie di sacrificio, forza di volontà, competenze e lungimiranza. Sono donne che hanno saputo vedere dove altri non hanno mai volto lo sguardo, creando qualcosa di unico. Debora Ardini è la vice presidente della cooperativa Caravantours. Era arrivata nella società ad appena 23 anni. Per una trentina di anni ha svolto con passione il proprio lavoro nel tour operator, poi è arrivato il Covid.
Leggi anche: “Storie di donne. Storie di impresa”: un progetto per raccontare l’imprenditoria femminile
