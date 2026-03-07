Tredici donne vengono celebrate per il loro contributo in diversi ambiti. Alcune hanno affrontato il Covid lanciando progetti di portata internazionale, mentre altre hanno dedicato decenni a creare aziende che rappresentano un punto di riferimento nel settore del design e dell’eleganza. Le loro storie raccontano di impegno e determinazione, evidenziando come siano riuscite a lasciare un segno significativo nel loro campo.

C’è chi ha superato il Covid buttandosi in un’impresa globale, e chi in mezzo secolo ha fatto della propria attività un luogo identitario per design ed eleganza. Le tredici donne premiate ieri dal Comune di Rimini per l’innovazione d’impresa e la valorizzazione delle persone, raccontano storie di sacrificio, forza di volontà, competenze e lungimiranza. Sono donne che hanno saputo vedere dove altri non hanno mai volto lo sguardo, creando qualcosa di unico. Debora Ardini è la vice presidente della cooperativa Caravantours. Era arrivata nella società ad appena 23 anni. Per una trentina di anni ha svolto con passione il proprio lavoro nel tour operator, poi è arrivato il Covid. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Storie di coraggio e impresa. Celebrate tredici donne che hanno fatto la differenza

Persone comuni che hanno fatto la differenza: i partigianiI partigiani erano persone comuni che hanno fatto la differenza alla fine della Seconda guerra mondiale, perché hanno contribuito alla liberazione di...

Leggi anche: “Storie di donne. Storie di impresa”: un progetto per raccontare l’imprenditoria femminile

Her best friend married her off to a picky CEO for eight million, only to find he was her first love

Altri aggiornamenti su Storie di coraggio e impresa Celebrate....

Temi più discussi: Giornata dei Giusti 2026 per la democrazia: storie di coraggio e responsabilità civile; Storie di coraggio e impresa. Celebrate tredici donne che hanno fatto la differenza; Nonostante voi - Storie di donne coraggio; Le donne in divisa, storie di coraggio e servizio.

Giornata dei Giusti 2026 per la democrazia: storie di coraggio e responsabilità civileLa Giornata dei Giusti dell’Umanità si celebra ogni anno, nel giorno odierno, per promuovere la memoria del bene e onorare coloro che si sono opposti a genocidi, totalitarismi e discriminazioni, salva ... korazym.org

Protagoniste dimenticate: per l’8 marzo le storie delle donne di Varese che si ribellaronoLunedì 9 marzo, al Salone Estense di Varese, Auser, Anpi e Istituto Varesino di Storia del '900 raccontano le storie di chi pagò a caro prezzo il proprio coraggio ... varesenews.it

L’Italia che non fa rumore Le storie, senza filtro I protagonisti, in prima persona Storie d’Italia Il magazine del Tg2000 Tra le storie della nuova puntata in onda su Tv2000 sabato 7 marzo ore 17.30: PRESIDE DI FRONTIERA A Napoli ogni mattina la - facebook.com facebook

Carrie, Samantha, Charlotte, Miranda &... @TommasoZorzi Storie di amicizie e cortesie alle 20:30 su #RealTIme #Canale31 #CortesiePerGliOspiti #DaVedere x.com