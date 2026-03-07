Stivali altissimi e geometrie ardite | è Choc

La collezione Choc di Roger Vivier, rivisitata dal direttore creativo Gherardo Felloni, si distingue per stivali altissimi e forme geometriche insolite. I modelli combinano dettagli audaci e linee innovative, creando un look che cattura l’attenzione. La proposta si concentra su calzature che uniscono stile e sperimentazione, presentando una scelta chiara di design e materiali.

La collezione Choc di Roger Vivier, riletta dal direttore creativo Gherardo Felloni, nasce da un’archeologia del desiderio. "Sono partito dall’archivio, dalle parti un pochino più sensuali di Roger Vivier", racconta, riaprendo un lessico di cuissarde – gli stivali altissimi – fiocchi, rose e geometrie ardite. Al centro c’è lui, il tacco Choc, inventato da Monsieur Vivier nel 1959: una linea curva, quasi impossibile, che rompe l’educazione dello stiletto che inaugurò un nuovo portamento, più nervoso, più sexy. "Mi piaceva riportare questa silhouette a una dimensione più concreta, più solida". Per lui lo Choc non è una tradizione, ma una postura: "È una sensualità che cambia dal tacco a spillo che era più dolce negli anni Cinquanta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

