Andrea Stella, considerato il successore di Mauro Forghieri, ha lavorato come ingegnere e manager nel mondo della Formula 1. Binotto, invece, ha ricoperto ruoli di leadership all’interno del team Ferrari, contribuendo alle decisioni tecniche e strategiche. Recentemente, entrambi hanno lasciato l’ambiente di Maranello, che li aveva visti protagonisti negli ultimi anni. La loro uscita ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Andrea Stella è il vero erede di Mauro Forghieri. Tra gli anni Sessanta e gli anni Ottanta del secolo scorso l’ingegnere modenese fece la fortuna della Ferrari, con la sua competenza e la sua passione. Andrea Stella è nato ad Orvieto nel 1971. Si è laureato in ingegneria aerospaziale alla Sapienza Università di Roma, con una tesi sperimentale sulla scia di eliche, effettuata presso il Centro Esperienze Idrodinamiche Marina Militare della capitale. Poi ha preso il dottorato di ricerca in ingegneria meccanica con uno studio sperimentale sulla fluidodinamica. Dalla stagione 2000 è entrato a far parte della gestione sportiva della Ferrari. Ha lavorato con Schumi, con Raikkonen, con Alonso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Stella e Binotto, cervelli sfuggiti a Maranello

