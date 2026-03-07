Stefano Zurlo ha conquistato il Premio La Tore 2026 e riceverà il riconoscimento il 25 luglio in Piazza della Chiesa a Marciana Marina. La cerimonia si svolgerà nel centro del paese, dove sarà consegnato il premio al giornalista. L’evento è previsto nel rispetto delle tradizioni locali e coinvolge la comunità del luogo.

Stefano Zurlo ha vinto il Premio La Tore. Il giornalista riceverà il prestigioso riconoscimento il prossimo 25 luglio in Piazza della Chiesa a Marciana Marina. L’evento sarà l’occasione per parlare delle più importanti vicende giudiziarie che sono state seguite dal cronista del Giornale negli ultimi 30 anni: da Tangentopoli a Mani Pulite, da Vallettopoli al caso Cogne fino al caso Garlasco, passando per le vicende Barillà e Wanna Marchi. Zurlo, milanese classe 1963, in qualità di giornalista, scrittore e saggista, ha raccontato gli ultimi trenta anni di Storia della Repubblica. Per l’Europeo, nel 1992 ha firmato l’inchiesta sul ‘Pio Albergo Trivulzio’ da cui poi si svilupperanno le inchieste di ‘Mani pulite’ di ‘Tangentopoli’. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Stefano Zurlo vince il Premio La Tore 2026

KilometroVerdeParma vince il Premio nazionale "La Città per il Verde" 2026Il Consorzio Volontario KilometroVerdeParma Impresa Sociale è stato insignito del prestigioso Premio nazionale “La Città per il Verde” 2026 con il...

Leggi anche: Sanremo 2026, Fulminacci vince il premio della critica: a Serena Brancale la sala stampa

Altri aggiornamenti su Stefano Zurlo.

Discussioni sull' argomento Stefano Zurlo vince il Premio la Tore 2026; Faccia a faccia con il poverello di Assisi; In trent'anni 30mila errori. Ma il Csm punisce uno su mille; Quarta Repubblica, temi e ospiti di questa sera (2 marzo): l'escalation in Medio Oriente e l'intervista esclusiva ad Andrea Sempio.

Stefano Zurlo vince il Premio la Tore 2026 x.com

Quarta Repubblica. . "Non si ricorda che libro era andato a comprare a Vigevano quella mattina" Stefano #Zurlo ad Andrea #Sempio #Garlasco #quartarepubblica - facebook.com facebook