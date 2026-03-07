Stefania Proietti e Nicola Fratoianni a Terni per il No al referendum giustizia FOTO E VIDEO

Nel pomeriggio di sabato 7 marzo a Terni si è svolto un evento per il No al referendum sulla giustizia presso la Sala dell’orologio al Caos, organizzato da Sinistra Italiana. Alla manifestazione hanno partecipato Stefania Proietti e Nicola Fratoianni, che hanno preso parte all’iniziativa. La riunione si è concentrata sulla posizione contro il referendum, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sui partecipanti.

Evento per il No al referendum giustizia nel pomeriggio di sabato 7 marzo a Terni, organizzato da Sinistra Italiana, presso la Sala dell’orologio al Caos. Presente il segretario del partito Nicola Fratoianni, oltre alla presidente della giunta regionale Stefania Proietti. Insieme a loro anche il deputato di Europa Verde Filiberto Zaratti, la resposansabile giustizia di Si Maria Gabriella Branca, l'avvocato Simona Schiavoni e il magistrato Pierluigi Panariello. Saluti di Federica Porfidi e Gianfranco Mascia, a coordinare Stefano Mingarelli. Presenti in sala anche diversi esponenti politici del Partito democratico e del Movimento 5 stelle locale. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Referendum Giustizia, Elio Germano cita a teatro Gigi Proietti e invita a votare per il “NO” – IL VIDEOL'attore ha colto l'occasione per inaugurare il profilo Instagram e pubblicare un video, in cui celebra un famoso sketch di Gigi Proietti al telefono... Terni, Stefania Proietti: "Non replichiamo alle polemiche sollevate dal sindaco. Su stadio-clinica forniremo aggiornamenti quando ci saranno sviluppi"Nuove dichiarazioni della Presidente della Giunta della Regione Umbria Stefania Proietti, a Terni per la conferenza stampa di inaugurazione della TAC... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stefania Proietti. Temi più discussi: Lago Trasimeno, da oggi 200 litri di acqua al secondo da Montedoglio. Presidente Proietti: Un passaggio storico, ora una gestione strutturale. Assessora Meloni: Risultato atteso da vent'anni, abbiamo riportato il lago al centro delle politiche regional; Acqua da Montedoglio per il Trasimeno; Trasimeno, una giornata storica: aperta la condotta che da Montedoglio porta 200 litri al secondo al Lago; Giornata storica per il lago Trasimeno: aperto l'impianto della diga di Montedoglio. Istituzioni e politica Umbria vicini a Stefania Proietti per scomparsa della madreCordoglio e vicinanza alla presidente della Regione Umbria Stefania Proietti sono stati espressi per la morte della madre da numerosi esponenti del mondo istituzionale e politico. Fra Marco Moroni, ... ansa.it Video deepfake su Stefania Proietti: Vergognosa vicenda, presenteremo un’interrogazione parlamentareUn video deepfake realizzato con l’Intelligenzia artificiale, diffuso nel web, in cui si vede la presidente della Regione, Stefania Proietti, inseguita da una fola con cartelli Terni merita ... lanazione.it , - ‘ ’ con protagonisti su tutti il segretario nazionale di Sinistra Italiana e la presidente della Regione Stefania Proietti. Argomento il referendum giustizia. - facebook.com facebook “Algoritmo predittivo antimafia”. Giovedì 12 febbraio, ore 11, in sala Partecipazione di Palazzo Cesaroni, a Perugia. Parteciperanno Sarah Bistocchi, Fabrizio Ricci, il professor Antonio Parbonetti, la presidente della Regione Stefania Proietti consiglio.regione.u x.com