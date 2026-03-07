Startlist superG Val di Fassa 2026 | orario tv programma streaming pettorali delle italiane

Domenica 8 marzo in Val di Fassa si svolgerà l'ultima gara della tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Alle ore 10 è previsto il superG femminile, con gli atleti italiani che prenderanno il via con i loro pettorali. La competizione sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming. La startlist include i nomi delle concorrenti e i numeri di gara assegnati a ciascuna.

Domenica 8 marzo, in Val di Fassa (Italia) si chiuderà la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: in programma il superG femminile, che scatterà alle ore 10.45. Saranno al cancelletto di partenza 57 atlete in rappresentanza di 14 Paesi. In casa Italia saranno 10 le azzurre al via della gara odierna: Elena Curtoni partirà con l’8, Laura Pirovano col 13, Sofia Goggia col 14, Roberta Melesi col 18, Nicol Delago col 23, Sara Allemand col 32, Asja Zenere col 33, Sara Thaler col 42, Nadia Delago col 54 ed Ilaria Ghisalberti col 54. Per il superG femminile della Val di Fassa (Italia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

Coppa del mondo sci alpino, la discesa di Val di Fassa in diretta: vince Laura Pirovano per un centesimo su Aicher, Goggia a 90 centesimiDopo 29 piazzamenti vicino al podio, Laura Pirovano centra la vittoria: lo fa per un centesimo sulla tedesca Aicher, che allunga in coppa del mondo. Bene Curtoni e Melesi, Goggia staccata di 9 decimi ... corriere.it

FIS Alpine World Cup Tour. Giulio Cercato · Run Away (feat. Kianna). Day 2 in Val di Fassa is in the books #fisalpine #worldcupvaldifassa - facebook.com facebook

Ancora Laura Pirovano: bis in Val di Fassa e ancora per un centesimo. Dopo il successo di venerdì, l’azzurra vince di nuovo in discesa libera e sale al comando della classifica di specialità. Talento, coraggio e una forma straordinaria. Bravissima! x.com