Start and stop | come funziona il sistema che Trump vuole togliere dalle auto

L'Epa ha deciso di eliminare i crediti ambientali relativi alla funzione Start e Stop, un sistema che spegne e accende automaticamente il motore per ridurre le emissioni. La misura rappresenta un passo verso una deregolamentazione più ampia del settore automobilistico negli Stati Uniti, con l'obiettivo di modificare le regole attualmente in vigore. La decisione interessa direttamente le case produttrici e le normative ambientali.

L'agenzia statunitense per la protezione ambientale (Epa, acronimo di Environmental Protection Agency) ha avviato una delle più profonde deregolamentazioni del settore auto americano. Lo ha fatto su iniziativa del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, da sempre scettico sul cambiamento climatico e sulle sue cause, e accusato dai critici di sostenere l'industria petrolifera e dei combustibili fossili. Tra le misure adottate di recente c'è la cancellazione dei crediti ambientali riconosciuti alle case automobilistiche per l'adozione dello Start and stop. Secondo chi sostiene l'iniziativa, la misura consentirebbe agli americani di risparmiare quasi 2.