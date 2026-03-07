Stanley Kubrick Icaro e il discorso sul cinema più bello che possiate sentire VIDEO

Il 7 marzo 1999 moriva Stanley Kubrick, regista noto per aver rivoluzionato il cinema e aver portato avanti una visione artistica unica. La sua carriera si è caratterizzata per film che hanno lasciato un'impronta indelebile, diventando punto di riferimento nel settore. Kubrick ha diretto opere che ancora oggi vengono ricordate e discusse per la loro originalità e profondità.

Il 7 marzo 1999 moriva Stanley Kubrick, il regista che più di ogni altro ha ridefinito il concetto di autore. Sì, spesso i superlativi sono usati a sproposito, ma nel caso di Kubrick nessun aggettivo riesce a cogliere la sua grandezza. Prova ne è l'assoluta deferenza che colleghi e attori provavano per lui. Che nel 1997 fu premiato con il D.W. Griffith Award alla carriera, uno dei riconoscimenti più prestigiosi che un regista possa avere. Intitolato a colui che di fatto creò il cinema come industria. Kubrick non fu presente, perché stava girando a Londra Eyes Wide Shut, il suo ultimo film, ma mandò un video di ringraziamento con un discorso memorabile.