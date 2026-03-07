Il sindaco di Grottammare ha dichiarato che la decisione relativa allo stallo di sosta nominativo per disabili, negato alla madre di Davide Clementi, è stata presa esclusivamente da tecnici e non ha carattere politico. Ha espresso il suo dispiacere per la situazione, sottolineando che si tratta di una decisione tecnica e non di una scelta politica. La questione riguarda la gestione dei posti riservati ai disabili nel territorio comunale.

Sulla questione dello stallo di sosta nominativo per disabili, che è stato negato alla mamma di Davide Clementi, il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi torna ad esprimere il suo dispiacere e puntualizza che non si è trattato di una scelta politica, ma fatta da tecnici. "Comprendo il senso di frustrazione che può derivare da una risposta negativa in una materia così delicata. La polemica che ne è seguita ha scosso anche l’Amministrazione, non solo sul piano politico ma, prima ancora, su quello umano. Quando si parla di disabilità, si toccano corde profonde che richiedono rispetto, sensibilità e responsabilità. È tuttavia doveroso chiarire che il diniego è stato emesso dalla polizia locale al termine di un’istruttoria tecnica, svolta secondo le norme vigenti e le linee guida approvate dall’Ente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Stallo disabili, il sindaco Rocchi: "Decisione tecnica, non politica"

Messina: da revisore dei conti a sindaco, la scalata di Basile tra tecnica e politica.Federico Basile, quarantasette anni, commercialista e fino a poco tempo dipendente dell'Università di Messina, si è affermato come una figura di...

La commissione sul Conservatorio va in stallo e scoppia la polemica politica: "Grave l'assenza del sindaco"Nel merito del progetto e della delibera con cui è stato approvato non si è potuti entrare perché il dirigente Giuliano Rossi è a casa con...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Stallo disabili.

Temi più discussi: Grottammare, il sindaco Rocchi: Diritti dei disabili garantiti, il diniego dello stallo è tecnico; Stallo disabili, il sindaco Rocchi: Decisione tecnica, non politica; Il Giallo dei parcheggi rosa: stallo disabili sparito e strana gestione fondi ministeriali; Stallo negato a una donna disabile: il diritto alla mobilità si scontra con gli spazi urbani.

Stallo disabili negato a Grottammare, il sindaco Rocchi: «Provvedimento della Polizia Locale al termine di un’istruttoria tecnica»Il primo cittadino difende l'operato dei funzionari comunali, cita gli oltre 80 stalli nominativi presenti in città e accusa l'opposizione di strumentalizzazione politica ... lanuovariviera.it

Grottammare, il sindaco Rocchi: Diritti dei disabili garantiti, il diniego dello stallo è tecnicodi Fulvia De Santis A Grottammare la questione dei parcheggi riservati alle persone con disabilità ha attirato l’attenzione dopo la richiesta di Davide Clementi, residente che aveva chiesto uno stallo ... youtvrs.it

Allora, noi dobbiamo dare da mangiare a questo coso qui In attesa di mandare #Golia a fare crossfit per farlo dimagrire, ci aiutate con le spese per il suo sostentamento e per quello di tutti gli altri mici (disabili, cuccioli, adulti) che abbiamo in stallo Po - facebook.com facebook