Stallo disabili il sindaco Rocchi | Decisione tecnica non politica

Da ilrestodelcarlino.it 7 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Grottammare ha dichiarato che la decisione relativa allo stallo di sosta nominativo per disabili, negato alla madre di Davide Clementi, è stata presa esclusivamente da tecnici e non ha carattere politico. Ha espresso il suo dispiacere per la situazione, sottolineando che si tratta di una decisione tecnica e non di una scelta politica. La questione riguarda la gestione dei posti riservati ai disabili nel territorio comunale.

Sulla questione dello stallo di sosta nominativo per disabili, che è stato negato alla mamma di Davide Clementi, il sindaco di Grottammare Alessandro Rocchi torna ad esprimere il suo dispiacere e puntualizza che non si è trattato di una scelta politica, ma fatta da tecnici. "Comprendo il senso di frustrazione che può derivare da una risposta negativa in una materia così delicata. La polemica che ne è seguita ha scosso anche l’Amministrazione, non solo sul piano politico ma, prima ancora, su quello umano. Quando si parla di disabilità, si toccano corde profonde che richiedono rispetto, sensibilità e responsabilità. È tuttavia doveroso chiarire che il diniego è stato emesso dalla polizia locale al termine di un’istruttoria tecnica, svolta secondo le norme vigenti e le linee guida approvate dall’Ente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

stallo disabili il sindaco rocchi decisione tecnica non politica
© Ilrestodelcarlino.it - Stallo disabili, il sindaco Rocchi: "Decisione tecnica, non politica"

