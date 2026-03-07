Sposati per settant’anni muoiono tenendosi per mano dopo la tragedia | Si sono scelti ogni giorno

Una coppia ha vissuto insieme per settant’anni, condividendo ogni giorno la propria vita. Dopo una tragedia, sono morti tenendosi per mano, come ultimo gesto di affetto. La loro storia testimonia una relazione lunga e stabile, fatta di momenti condivisi e di presenza reciproca fino alla fine. La coppia ha dimostrato che l’amore può durare una vita intera.

Una vita trascorsa insieme e un ultimo gesto che racconta la forza di un legame durato oltre sette decenni. Kenneth e Marilyn Oland, marito e moglie sposati da settant’anni, sono morti in ospedale dopo un grave incidente d’auto avvenuto negli Stati Uniti. I due anziani coniugi, entrambi feriti in modo critico nello schianto, sono rimasti vicini fino agli ultimi istanti della loro vita. Quando il personale sanitario li ha assistiti, erano ancora mano nella mano, un’immagine che ha colpito profondamente i familiari e i soccorritori. La loro storia ha rapidamente fatto il giro dei media locali per la sua intensità. Dopo una lunga esistenza condivisa, i due sono deceduti a poca distanza di tempo l’uno dall’altra, senza mai separarsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

