Sport e Adolescenza 3.0 | la scienza che premia la resilienza

Si è concluso oggi al Centro Congressi Alkmeon il congresso scientifico dedicato a "Sport e Adolescenza 3.0". Durante l'evento, esperti nel settore hanno presentato studi e risultati recenti riguardanti l'impatto dell'attività sportiva sui giovani. Sono stati analizzati vari aspetti della resilienza e delle strategie di sviluppo per gli adolescenti coinvolti in attività sportive. L'iniziativa ha visto la partecipazione di professionisti e ricercatori provenienti da diverse istituzioni.

Si è concluso oggi, presso il Centro Congressi Alkmeon, il congresso scientifico “SPORT e ADOLESCENZA 3.0: Salute, Movimento e Scienza all’epoca dello smartphone”. L’evento, promosso dal Marrelli Hospital, ha riunito esperti di rilievo nazionale per analizzare le sfide della crescita nell’era digitale, ponendo l’accento sulla prevenzione e sul benessere psicofisico delle nuove generazioni. In un’epoca segnata dalla sedentarietà tecnologica, il congresso ha ribadito lo sport non solo come attività motoria, ma come pilastro terapeutico ed educativo. Le due giornate di lavori, che hanno garantito 11 crediti ECM ai professionisti sanitari presenti, hanno approfondito tematiche cruciali: dalla medicina dello sport alla gestione clinica delle patologie evolutive, fino all’impatto dei social media sull’equilibrio emotivo degli adolescenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

