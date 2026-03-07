Spiaggiamento di globicefali in Scozia | il gruppo è rimasto al fianco di una femmina durante un parto difficile
Nel 2023 in Scozia si è verificato lo spiaggiamento di 55 globicefali, un evento che ha attirato l’attenzione degli esperti. Secondo un report, l’intero gruppo di cetacei ha seguito una femmina durante un parto complicato, rimanendo vicino a lei e finendo intrappolato in acque poco profonde. La scena si è svolta lungo la costa, coinvolgendo numerosi esemplari di questa specie marina.
Un report sullo spiaggiamento di 55 globicefali avvenuto in Scozia nel 2023 suggerisce che l’intero gruppo seguì una femmina in un parto difficile per restare al suo fianco, finendo intrappolato in acque basse. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Salvare il rinoceronte di Giava è sempre più difficile: muore Musofa, la prima femmina trasferita in una nuova areaIl primo tentativo di creare una seconda popolazione di rinoceronte di Giava è finito nel peggiore dei modi: Musofa, una femmina trasferita in una...
FIR al fianco dell’UNICEF per la campagna “una Meta per il futuro” durante il torneo Sei Nazioni 2026Una meta per il futuro: la Nazionale italiana di rugby trasforma le mete in sostegno concreto all’istruzione dei bambini in contesti di emergenza 06...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Spiaggiamento di globicefali in Scozia....
Spiaggiamento di massa in Scozia, morti oltre 50 globicefali: hanno seguito una femminaOltre 50 globicefali o balene pilota sono morti a seguito di uno spiaggiamento di massa sull’isola di Lewis, in Scozia. Solo un esemplare è riuscito a salvarsi. Gli esperti credono che il gruppo ... fanpage.it
Decine di cetacei morti in uno spiaggiamento di massa in UK: 12 globicefali sottoposti a eutanasiaDrammatico spiaggiamento di massa sull'isola di Sanday, nel Regno Unito, dove 77 globicefali (Globicephala melas) hanno perso la vita. La segnalazione è arrivata attorno alle 11 di giovedì 11 luglio ... fanpage.it