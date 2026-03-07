Spiaggiamento di globicefali in Scozia | il gruppo è rimasto al fianco di una femmina durante un parto difficile

Nel 2023 in Scozia si è verificato lo spiaggiamento di 55 globicefali, un evento che ha attirato l’attenzione degli esperti. Secondo un report, l’intero gruppo di cetacei ha seguito una femmina durante un parto complicato, rimanendo vicino a lei e finendo intrappolato in acque poco profonde. La scena si è svolta lungo la costa, coinvolgendo numerosi esemplari di questa specie marina.