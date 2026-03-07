Spalletti prima di Juve Pisa | Contento di passare qui il compleanno alla squadra ho chiesto una cosa
Prima della partita tra Juventus e Pisa, l’allenatore dei bianconeri ha dichiarato di essere felice di festeggiare il compleanno in questa occasione e ha riferito di aver chiesto qualcosa alla squadra prima del match. Ha inoltre commentato brevemente le aspettative per la partita, senza entrare in dettagli più approfonditi o analisi. La sua presenza in panchina è stata confermata e ha rivolto alcune parole ai media prima del calcio d’inizio.
Spalletti a Sky: «Contento di passare qui il compleanno, ai miei giocatori ho chiesto questa foto a fine partita. Perin titolare? Per oggi è così»Calciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!».
SPALLETTI: A Yildiz voglio bene come a un figlio! Zhegrova indossa occhiali tridimensionali | DAZN
Juventus-Pisa, le formazioni ufficiali: le scelte di SpallettiSono ufficiali le formazioni di Juventus e Pisa per la sfida che alle ore 20.45 vedrà le due squadre disputare il 28° turno di Serie A tra le mura dell'Allianz Stadium. Questi i ... tuttojuve.com
Le formazioni ufficiali di Juventus-Pisa - facebook.com facebook
LIVE #Juve- #Pisa: segui il prepartita in diretta shorturl.at/fo4Zd x.com