Nella città di Ravenna, la Polizia di Stato ha concluso l'operazione Smoke Corner, arrestando tre giovani stranieri. Le indagini hanno portato alla scoperta di attività di spaccio e detenzione di hashish nelle aree intorno alla stazione e ai giardini Speyer. L'intervento ha portato all'arresto dei sospettati, coinvolti in cessioni di sostanze stupefacenti.

Tre arresti, questo il bilancio delle recenti operazioni antidroga condotte dalla Polizia di Stato a Ravenna, dove sono stati fermati giovani stranieri per cessione di sostanza stupefacente nella zona della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer. Gli arresti sono stati eseguiti tra il 2 marzo e il 5 marzo 2026 nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del traffico di droga in aree particolarmente sensibili della città. Operazione antidroga a Ravenna Il primo arresto: giovane egiziano fermato in flagranza Secondo arresto: venticinquenne guineano in carcere Terzo arresto e procedura di espulsione Operazione antidroga a Ravenna Stando... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Spaccio e detenzione di droga nelle zone sensibili di Ravenna, conclusa l'operazione Smoke Corner: i dettagli

Leggi anche: Operazione antidroga “Smoke Corner” a Ravenna, 14 arresti

Macerata, smantellata centrale di spaccio: 50 grammi di droga sequestrati e due arresti per detenzione e spaccio.Macerata, 14 febbraio 2026 – Un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 46 anni, residente in città, e di un cittadino...

Una raccolta di contenuti su Smoke Corner.

Temi più discussi: Consegne di droga in monopattino, in casa cocaina e hashish: arrestato un 16enne; Il gip non convalida gli arresti differiti nell’operazione Smoke Corner: 5 restano in carcere e per 4 scatta il divieto di dimora a Ravenna; Maxi operazione antidroga nel crotonese, 14 misure cautelari.

Spaccio e detenzione di droga nelle zone sensibili di Ravenna, conclusa l'operazione Smoke Corner: i dettagliTre giovani stranieri arrestati dalla Polizia di Stato a Ravenna per cessione di hashish in zona stazione e giardini Speyer. virgilio.it

Ravenna. Tre arresti per spaccio di hashish vicino alla stazione e ai Giardini Speyer, uno già beccato nell’operazione Smoke CornerNei giorni scorsi la Polizia di Stato di Ravenna ha ulteriormente serrato i controlli antidroga in zona stazione ferroviaria, Giardini Speyer e via ... ravennanotizie.it

Poche ore prima dell’operazione “Smoke Corner” di Ravenna, la Direzione Distrettuale Antimafia aveva eseguito una retata in provincia di Crotone, alla quale aveva partecipato anche il corpo d’élite dell’esercito dei Cacciatori di Calabria. Il risultato: 13 arresti - facebook.com facebook

Ravenna, il video dell'operazione «smoke corner»: la maxi retata contro lo spaccio in zona stazione x.com