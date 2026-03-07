Spaccio e detenzione di droga nelle zone sensibili di Ravenna conclusa l' operazione Smoke Corner | i dettagli

Nella città di Ravenna, la Polizia di Stato ha concluso l'operazione Smoke Corner, arrestando tre giovani stranieri. Le indagini hanno portato alla scoperta di attività di spaccio e detenzione di hashish nelle aree intorno alla stazione e ai giardini Speyer. L'intervento ha portato all'arresto dei sospettati, coinvolti in cessioni di sostanze stupefacenti.

Tre arresti, questo il bilancio delle recenti operazioni antidroga condotte dalla Polizia di Stato a Ravenna, dove sono stati fermati giovani stranieri per cessione di sostanza stupefacente nella zona della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer. Gli arresti sono stati eseguiti tra il 2 marzo e il 5 marzo 2026 nell’ambito di un’attività mirata al contrasto del traffico di droga in aree particolarmente sensibili della città. Operazione antidroga a Ravenna Il primo arresto: giovane egiziano fermato in flagranza Secondo arresto: venticinquenne guineano in carcere Terzo arresto e procedura di espulsione Operazione antidroga a Ravenna Stando... 🔗 Leggi su Virgilio.it

