Sottil, allenatore di una squadra di calcio, ha dichiarato di non sottovalutare mai i romagnoli. A dieci giornate dalla fine del campionato, i punti accumulati sono diventati fondamentali e la classifica assume un ruolo centrale nel risultato finale. La squadra si avvicina alle ultime partite con grande attenzione e determinazione, consapevole dell’importanza di ogni singolo punto in palio.

Ora i punti pesano tantissimo, la classifica conta più che mai, a dieci giornate dal termine il derby con il Cesena è molto importante e il tecnico canarino Andrea Sottil non si lascia distrarre di numeri che attestano le difficoltà dei romagnoli: "Nonostante questo sono una squadra forte, con giovani tra i migliori della B e in attacco a gennaio è arrivato anche Cerri capace di fare reparto dando peso e qualità. Noi veniamo da due gare negative ma a Chiavari la prestazione c’è stata, ecco dovremmo riuscire a ottenere qualche pareggio in più infatti quando non riesci a vincere, e contro l’Entella si era intuito, non devi perdere". Un derby quello di stasera dove all’andata gli emiliani vennero sconfitti (1-0) tra un rigore fallito da Gliozzi e varie recriminazioni: "Sarà una gara completamente diversa, ora i punti fanno la differenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sottil prudente: "Mai sottovalutare i romagnoli"

