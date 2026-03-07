Sora controlli antidroga della Polizia di Stato | segnalato un 40enne per possesso di cocaina

A Sora, la Polizia di Stato ha effettuato controlli antidroga durante i quali un uomo di 40 anni è stato segnalato per possesso di cocaina. I servizi sono stati svolti con l’obiettivo di contrastare lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti nella zona. L’operazione ha portato alla segnalazione dell’individuo alle autorità competenti.

Proseguono a Sora i servizi mirati della Polizia di Stato finalizzati al contrasto dello spaccio e dell’utilizzo di sostanze stupefacenti. Nella giornata di ieri, durante uno dei controlli predisposti sul territorio, il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sora ha contestato una violazione amministrativa a un uomo trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Il soggetto, un 40enne residente nel sorano, è stato fermato nel corso delle attività di controllo. A seguito degli accertamenti, gli agenti hanno proceduto con la contestazione prevista dalla normativa in materia di stupefacenti. Per l’uomo è stata quindi avviata la procedura amministrativa con la conseguente segnalazione alla Prefettura. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

