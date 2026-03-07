sopralluogo e ripristino delle aree al mercato metastasio di fuorigrotta per la riapertura di domani

Gli assessori comunali alle Attività produttive e alla Legalità, insieme ai rappresentanti della Polizia Municipale e alla Presidenza della X Municipalità, hanno effettuato un sopralluogo al mercato di via Metastasio a Fuorigrotta. L’intervento si è concentrato sul ripristino delle aree danneggiate dopo un incendio che si è verificato ieri pomeriggio. La riapertura del mercato è prevista per domani.

