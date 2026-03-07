sopralluogo con gli assessori armato e de iesu e ripristino delle aree al mercato metastasio di fuorigrotta per la riapertura di domani

Gli Assessori comunali alle Attività produttive e alla Legalità, Teresa Armato e Antonio De Iesu, hanno effettuato un sopralluogo presso il mercato di via Metastasio a Fuorigrotta. Il mercato era stato interessato ieri pomeriggio da un incendio di notevoli dimensioni. Oggi sono stati effettuati interventi di ripristino delle aree per permettere la riapertura prevista per domani.

