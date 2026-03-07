sopralluogo con assessori armato e de iesu e ripristino aree mercato di fuorigrotta

Gli assessori comunali di Napoli alle Attività produttive e alla Legalità, Teresa Armato e Antonio De Iesu, hanno effettuato un sopralluogo al mercato di via Metastasio a Fuorigrotta, colpito da un incendio ieri pomeriggio. Durante la visita, hanno verificato lo stato dell’area e il ripristino delle zone danneggiate. L’intervento mira a valutare le condizioni e pianificare eventuali interventi di messa in sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sopralluogo degli assessori comunali di Napoli alle Attività produttive Teresa Armato e alla Legalità e Polizia Municipale Antonio De Iesu al mercato di via Metastasio, a Fuorigrotta, interessato ieri pomeriggio da un vasto incendio. A tutela di commercianti e cittadini, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nel pomeriggio di ieri, ha disposto la sospensione dell’esercizio del commercio di qualunque tipo all’interno delle aree coperta e scoperta del mercato fino al ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza. Al sopralluogo, insieme agli assessori, presenti il presidente della Municipalità 10 Carmine Sangiovanni, i consiglieri comunali Iris Savastano e Salvatore Guangi, la dirigente Emanuele Brescia e le unità di Polizia Municipale, Napoli Servizi e Asia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

