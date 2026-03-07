Sondrio due ladri maldestri tentano il furto nel bar accanto a carcere e tribunale | l’arresto è a km 0

Due ladri maldestri hanno tentato di svaligiare il Bar Gino a Sondrio, vicino al tribunale e al carcere. L'episodio si è concluso con il loro arresto, avvenuto a pochi chilometri dal luogo del tentato furto. I malfattori hanno cercato di entrare nel locale senza riuscirci, attirando l'attenzione delle forze dell'ordine.

Sondrio – Furto tentato al Bar Gino: il colpo più sfortunato di Sondrio.Tentano il raid davanti al tribunale e accanto al carcere. Finale prevedibile: prima cella, poi giudice. A volte la realtà supera la fantasia. E la vicenda avvenuta a Sondrio ne è un esempio perfetto: due uomini hanno tentato un furto al Bar Gino, ma hanno scelto probabilmente uno dei posti meno indicati dell’intera città per mettere in atto il loro piano. La scelta sbagliata Il locale, infatti, si trova proprio di fronte al Palazzo di Giustizia di Sondrio e accanto alla Casa Circondariale. In altre parole: se qualcosa fosse andato storto, le “strutture di accoglienza” erano già pronte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sondrio, due ladri maldestri tentano il furto nel bar accanto a carcere e tribunale: l’arresto è a km 0 Tentano di rapinare il bar davanti al tribunale di Sondrio: arrestatiDue persone sono state arrestate nel pomeriggio di ieri, mercoledì 4 marzo, a Sondrio con l’accusa di tentata rapina.