Solo 15 cassoni posati su 73 | i ritardi e i costi lievitati della nuova diga di Genova finanziata anche col Pnrr – Videoreportage

A Genova sono stati posati solo 15 dei 73 cassoni previsti per la costruzione della nuova diga, che è finanziata anche con fondi del Pnrr. Pochi giorni fa è stato firmato il contratto per la fase B dei lavori, ma i ritardi nella posa stanno facendo aumentare i costi complessivi. La situazione evidenzia una significativa differenza tra i piani iniziali e l’andamento reale dei lavori.

Questa prima fase sarebbe dovuta terminare a novembre 2026. Oggi fortemente in ritardo, con 15 cassoni posati su 73, il termine è slittato tra fine 2027 e inizio 2028, mentre per i 30 cassoni della seconda fase (che sarebbe dovuta finire entro 2 anni dal reperimento del finanziamento, nel marzo 2024), il contratto con un differente appaltatore e la Regione Liguria come appaltante prevede 38 mesi e mezzo di lavori. Fine prevista quindi nel 2029 inoltrato, tre anni più tardi del previsto. Lo slittamento dei tempi, così come i 300 milioni di extracosti finora emersi, sono legati alle problematiche geologiche di tenuta del fondale. Criticità sollevate da subito in fase di progettazione.