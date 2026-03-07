Sold out per Enrico Brignano alla ChorusLife Arena

Enrico Brignano ha registrato il tutto esaurito alla ChorusLife Arena con il suo spettacolo ‘Bello di mamma!’. Dopo aver portato in scena ‘I 7 Re di Roma’, che ha ottenuto molto successo in tutta Italia e la cui ultima replica si è tenuta l’8 febbraio a Torino, l’attore torna a proporre un one man show. L’evento ha attirato un pubblico numeroso.

Dopo il lungo impegno con 'I 7 Re di Roma', la commedia musicale che ha raccolto un forte consenso in tutta Italia e la cui ultima replica è stata l'8 febbraio a Torino, Enrico Brignano torna alla formula one man show con 'Bello di mamma!'. La data della ChorusLife Arena di Bergamo del 10 marzo, in collaborazione con Mister Wolf, registra il SOLD OUT. Lo spettacolo prodotto da Vivo Concerti ed Enry B. Produzioni, già applaudito nell'estate 2025 nelle arene all'aperto, è ora in una nuova versione pensata per i palazzetti dello sport. Al centro di 'Bello di mamma!' (scritto dallo stesso Brignano con Graziano Cutrona, Manuela D'Angelo, Luciano...