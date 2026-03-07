Soccorso dagli operatori del 118 aggredisce un infermiere che sbalza fuori dall’ambulanza
Venerdì 6, un uomo di 34 anni ha aggredito un infermiere mentre veniva soccorso dagli operatori del 118. L’aggressione è avvenuta mentre l’infermiere si trovava all’interno di un’ambulanza. I carabinieri di Renazzo hanno arrestato l’uomo con l’accusa di lesioni personali nei confronti di un operatore sanitario.
Ha aggredito un operatore del 118. È quanto accaduto venerdì 6 ai danni di un infermiere. L’uomo, un 34enne, è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali a un esercente la professione sanitaria dai carabinieri di Renazzo. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30 quando l’uomo, in forte stato di agitazione, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cento. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare il soggetto, evitando ulteriori conseguenze, e di dichiararlo in stato di arresto per le lesioni causate all’infermiere. Dopo le cure del caso, e le formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
