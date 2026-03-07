Soccorso dagli operatori del 118 aggredisce un infermiere che sbalza fuori dall’ambulanza

Venerdì 6, un uomo di 34 anni ha aggredito un infermiere mentre veniva soccorso dagli operatori del 118. L’aggressione è avvenuta mentre l’infermiere si trovava all’interno di un’ambulanza. I carabinieri di Renazzo hanno arrestato l’uomo con l’accusa di lesioni personali nei confronti di un operatore sanitario.

Ha aggredito un operatore del 118. È quanto accaduto venerdì 6 ai danni di un infermiere. L’uomo, un 34enne, è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali a un esercente la professione sanitaria dai carabinieri di Renazzo. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30 quando l’uomo, in forte stato di agitazione, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cento. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare il soggetto, evitando ulteriori conseguenze, e di dichiararlo in stato di arresto per le lesioni causate all’infermiere. Dopo le cure del caso, e le formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Non riesce ad arrivare in ospedale, donna partorisce in ambulanza: neonato salvato dagli operatori del 118

Soccorso dal 118 aggredisce autista e infermiere: “Ennesima violenza inaccettabile”Un intervento del 118 ad Amelia, nella notte tra sabato 7 febbraio e domenica 8, è degenerato quando un ventenne in forte agitazione psicomotoria ha...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Soccorso dagli.

Temi più discussi: Gli operatori del soccorso: Volontari già da 14 anni. Tra giovani ci si capisce; Sicurezza degli operatori sanitari in Pronto soccorso, Aoum e Questura firmano un protocollo d’intesa; A Lanciano un corso di formazione sull’accoglienza in emergenza delle donne vittime di violenza; Videocamere, IA e 5 Panic button in aiuto di chi lavora nei Pronto soccorso. Firmato il protocollo d'intesa.

Aggressioni in pronto soccorso, siglato protocollo per la sicurezza degli operatori sanitari tra AOU Marche e QuesturaSiglato tra AOU delle Marche e Questura di Ancona un protocollo d'intesa per la sicurezza in pronto soccorso degli operatori sanitari ... centropagina.it

Aggressioni a operatori sanitari e sociali: SIULP riunisce istituzioni e professionisti a TriesteSi è tenuto questa mattina al Teatro Basaglia il convegno Le aggressioni alle Helping Profession – tra sicurezza pubblica, tutela degli operatori e risposte istituzionali, promosso dal SIULP con amp ... triestecafe.it

Soccorso dagli operatori del Cnsas e dai Vigili del fuoco, il 32enne è stato portato all'ospedale di Gavardo con un codice verde - facebook.com facebook