Soccorso dagli operatori del 118 aggredisce un infermiere che sbalza fuori dall’ambulanza

Venerdì 6, un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri di Renazzo dopo aver aggredito un infermiere durante un intervento di soccorso. L’episodio è avvenuto mentre l’operatore del 118 stava assistendo un paziente, e l’aggressore ha colpito l’infermiere facendolo cadere dall’ambulanza. L’uomo è stato fermato con l’accusa di lesioni personali a un professionista sanitario.

Ha aggredito un operatore del 118. È quanto accaduto venerdì 6 ai danni di un infermiere. L’uomo, un 34enne, è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali a un esercente la professione sanitaria dai carabinieri di Renazzo. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio, intorno alle 14.30 quando l’uomo, in forte stato di agitazione, è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Cento. L’immediato intervento dei carabinieri ha permesso di bloccare il soggetto, evitando ulteriori conseguenze, e di dichiararlo in stato di arresto per le lesioni causate all’infermiere. Dopo le cure del caso, e le formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

