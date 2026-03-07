Snowboard | in Coppa del mondo vince sempre Bormolini

Maurizio Bormolini continua a dominare in Coppa del mondo di snowboard, dove ha vinto tutte le tappe finora disputate. La competizione si sta avvicinando alle sue fasi finali e il suo rendimento rimane impeccabile. Bormolini ha conquistato ogni gara, confermando la sua supremazia in questa stagione. La sua presenza è ormai costante nel podio e le sue performance sono sempre più riconoscibili.

Si avvicina un'altra sfera di cristallo per Maurizio Bormolini che non sbaglia letteralmente un colpo nella Coppa del mondo di snowboard che si avvia verso le sue fasi conclusive. Il livignasco, infatti, dopo il doppio successo dello scorso weekend in Polonia, ha calato uno strepitoso tris nello slalom parallelo disputato oggi a Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca. Proprio i due giganti paralleli sono in programma il prossimo weekend a Mt. Saint Anne, in Canada.