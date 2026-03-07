Smile a Campi Salentina per la rassegna Ci vuole un fiore

Domenica 8 marzo al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina si svolge l’evento “Smile”, parte della rassegna Ci vuole un fiore dedicata alle nuove generazioni. La rappresentazione è una storia poetica che affronta temi come l’assenza, la memoria e l’amore attraverso una narrazione che coinvolge il pubblico presente. La serata si inserisce nel programma culturale promosso nella città.

CAMPI SALENTINA - Una storia poetica sull'assenza, la memoria e la forza dell'amore. Domenica 8 marzo al Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina con Smile – un sorriso e forse una lacrima prosegue Ci vuole un fiore – famiglie a teatro, la rassegna dedicata alle nuove generazioni del progetto Teatri del Nord Salento. Alle 17:45 (ingresso 8 euro – ridotto 6 euro) in scena la nuova produzione di Factory Compagnia Transadriatica pensata per un pubblico dagli 8 anni in su. Ispirato alla poetica di Charlie Chaplin e...

Esercizi di fantastica di Sosta Palmizi per la rassegna “Ci vuole un fiore”NOVOLI - Quando lo sguardo si stacca dallo schermo, l’immaginazione può tornare a muovere il mondo: domenica 25 gennaio (ore 17:45 ingresso 8 euro -...

