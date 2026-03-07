La Nazionale italiana di sledge hockey ha iniziato le sue gare alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 con una sconfitta contro gli Stati Uniti. La partita si è conclusa con un risultato netto a favore degli americani, segnando l’esordio degli azzurri nella competizione. La squadra italiana affronta ora le prossime sfide con l’obiettivo di migliorare i risultati.

Comincia con una sconfitta il percorso della Nazionale italiana di sledge hockey, da oggi impegnata alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli azzurri infatti hanno dovuto cedere il passo alla competitiva compagine degli Stati Uniti, abile ad imporsi per 13-1. Comunque positivo l’approccio dei nostri ragazzi, ai quali va dato il merito di avere aperto le marcature dopo appena venticinque secondi con Depaoli. Con il passare del tempo però la qualità degli States è emersa sempre di più. Non a caso al 3:46 Eustace ha messo a referto la rete del pareggio, prendendo poi il largo poco dopo. Il raddoppio arriva infatti al 9:08 con Bolton, mentre all’11:18 Farmer ha calato il tris. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sledge hockey, esordio difficile per l’Italia alle Paralimpiadi. Gli USA battono nettamente gli azzurri

