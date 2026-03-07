Sisma terzo anniversario Cerimonia unisce Gubbio Umbertide e Perugia

Il terzo anniversario del terremoto del 9 marzo 2023 sarà commemorato con una cerimonia che coinvolge le città di Gubbio, Umbertide e Perugia. L'evento si terrà nel luogo simbolo dei danni causati dal sisma, dove sono stati ricostruiti o riparati alcuni edifici danneggiati. La commemorazione riunisce rappresentanti delle comunità colpite e autorità locali.

Tutto è pronto per la cerimonia di commemorazione del terzo anniversario del terremoto del 9 marzo 2023, che mise in ginocchio Pierantonio e Sant’Orfeto. L’iniziativa si svolgerà lunedì prossimo alle 16 al Cva della frazione perugina. Ma oltre le parole ci sono i fatti, con una importante novità sul fronte della ricostruzione del patrimonio pubblico, a partire dalle chiese. Sta infatti per iniziare il cantiere per la ristrutturazione della chiesa di San Paterniano a Pierantonio, con i lavori che inizieranno tra la fine di aprile e i primi maggio. Inoltre sono stati sbloccati dal Governo fondi superiori a otto milioni di euro per alcuni edifici religiosi danneggiati dal sisma ad Umbertide, Perugia e Corciano che finanzieranno la progettazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sisma, terzo anniversario. Cerimonia unisce Gubbio, Umbertide e Perugia Leggi anche: LIVE Perugia-Osaka Bluteon 2-1, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: il muro spinge avanti Perugia nel terzo set, 25-22 Anche Maldini si unisce all’anniversario dell’arrivo di Berlusconi al Milan: il ricordo sui socialEsattamente 40 anni fa si registrò una giornata storica per il Milan e per tutti i suoi tifosi. Aggiornamenti e notizie su Sisma terzo anniversario Cerimonia.... Argomenti discussi: Sisma, terzo anniversario. Cerimonia unisce Gubbio, Umbertide e Perugia. La chiesa di Santa Maria Assunta riaperta a dieci anni dal sismaCerimonia alla presenza delle autorità e dei cittadini. Castelli: Un luogo simbolo. msn.com A nove anni sisma, Basilica S. Benedetto restituita a NorciaNove anni dopo la grande scossa del 30 ottobre 2016, Norcia ritrova il suo simbolo più amato. Oggi, nell'anniversario del terremoto, la Basilica di San Benedetto viene infatti ufficialmente ... ansa.it