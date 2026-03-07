Al Masters 1000 di Indian Wells, Sinner ha vinto al suo debutto, mentre Musetti è stato eliminato subito e l'avventura di Berrettini si è conclusa. I risultati delle partite disputate tra venerdì 6 marzo e sabato 7 marzo mostrano che Cobolli e Paolini sono avanzati, mentre Berrettini e Musetti hanno lasciato il torneo. Nessun altro dettaglio è stato comunicato sui match di questi giocatori.

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” Netta vittoria per Jannik, Lorenzo sconfitto dopo un'ora e 29 minuti di gioco. Matteo non supera l'ostacolo Zverev. Bene Cobolli e Jasmine Paolini Missione compiuta per Sinner, Cobolli e Paolini, non superano il turno Berrettini e Musetti. Questi i risultati delle partite che si sono giocate tra ieri, venerdì 6 marzo e la notte di oggi, sabato 7 marzo al Masters 1000 di Indian Wells. Jannik Sinner non ha avuto nessun problema a battere nella gara d'esordio il ceco Dalibor Svrcina 6-1, 6-1, mentre ha deluso Lorenzo Musetti che rientrava dall'infortunio che l'aveva costretto a interrompere il match dei quarti di finale dell'Australian Open contro Djokovic quando era ormai a un passo dalla semifinale. 🔗 Leggi su Today.it

Indian Wells, da Sinner e Musetti a Berrettini e Paolini: programma completo(Adnkronos) – Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e i tennisti italiani tornano protagonisti a Indian Wells.

Musetti e Berrettini eliminati a Indian Wells, Cobolli al terzo turnoINDIAN WELLS (USA) - Esordio con sconfitta per Lorenzo Musetti nel "BNP Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione (montepremi 9.

Tutto quello che riguarda Indian Wells.

Temi più discussi: Tennis, Indian Wells: Sinner vince contro il ceco Svrcina in 2 set; Sinner e Musetti, oggi il debutto a Indian Wells: avversari e dove vedere i match in tv; Sinner vince al debutto, Musetti subito eliminato, finisce l'avventura di Berrettini: i risultati a Indian Wells; Tutto facile al debutto per Sinner a Indian Wells, Paolini avanti in rimonta.

Tennis, Indian Wells: Sinner vince contro il ceco Svrcina in 2 setEsordio sul velluto per l'altoatesino nel Masters 1000. Al secondo turno del torneo in corso sul cemento della California l'azzurro ha liquidato in 6-1 6-1 il ceco Dalibor Svrcina. Il prossimo ... tg24.sky.it

ATP Indian Wells: Sinner, 62 minuti per finire. Travolto SvrcinaTennis - Jannik Sinner domina dall’inizio alla fine il tennista ceco, concedendosi diverse sortite a rete. Prossimo avversario Shapovalov ... ubitennis.com

Che rimonta di Jasmine! Dopo più di due ore e mezza di match, l’azzurra accede al terzo turno di Indian Wells dove affronterà Tomljanovic - facebook.com facebook

Esordio facile per Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo sul cemento della California l'azzurro liquida 6-1 6-1 il ceco Svrcina. Prossimo avversario il canadese Shapovalov. #ANSA x.com