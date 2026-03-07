Oggi, 7 marzo 2026, alle ore 20, si svolge l’estrazione del Simbolotto, un gioco collegato alle estrazioni del Lotto. L’estrazione si tiene questa sera, come avviene quattro volte a settimana, con appuntamenti programmati di martedì, giovedì, venerdì e sabato. La serata prevede la diffusione dei risultati attraverso canali ufficiali e punti di vendita autorizzati.

LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 7 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di marzo la ruota associata al gioco è quella di Firenze. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 7 marzo 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri... 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Simbolotto, estrazione di oggi 7 marzo 2026 | Lotto

Simbolotto, estrazione di oggi 3 marzo 2026 | LottoLOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 3 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni...

Simbolotto, estrazione di oggi 5 marzo 2026 | LottoLOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 5 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni...

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di martedì 24 Febbraio 2026

Tutti gli aggiornamenti su Simbolotto estrazione di oggi 7 marzo....

Temi più discussi: Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti di oggi 6 marzo: nessun 6 o 5+; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 28 febbraio 2026: i numeri vincenti; SuperEnalotto oggi, giovedì 26 febbraio: estrazione e numeri di Lotto e 10eLotto; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 6 marzo 2026: numeri vincenti e quote. Vinti 9 5.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 6 Marzo 2026Estrazione Simbolotto dopo il Lotto di venerdì 6 marzo 2026: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio ... ilsussidiario.net

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi 7 marzo 2026: numeri vincenti e simboliEstrazione Simbolotto dopo il Lotto di sabato 7 marzo 2026: i numeri e simboli vincenti del concorso di oggi, le regole e i premi in palio ... ilsussidiario.net

Esulta la Campania con il Lotto. Nel concorso di martedì 17 febbraio ad Aversa, un fortunato giocatore si è assicurato una vincita da ben 222.826,09 euro grazie al Simbolotto. La vincita, che è più alta dell’anno, è stata registrata nel punto vendita di Via Giusep - facebook.com facebook