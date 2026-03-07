Silvia Uras sulla rottura con Maria Esposito | Sua decisione nessuna strategia per lanciare Mare Fuori 6

Silvia Uras è stata raggiunta da Fanpage.it dopo che Maria Esposito ha annunciato di essere single e felice. La scena si è concentrata sulla rottura tra le due attrici, con Esposito che ha dichiarato che la decisione di separarsi è sua e ha negato ogni strategia legata al lancio della sesta stagione di Mare Fuori. Uras ha confermato che si tratta di una scelta personale di Esposito, senza ulteriori dettagli.

