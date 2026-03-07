Silvana compie 100 anni in teatro | Qui venivo ogni giorno da piccola

Silvana festeggia il suo centesimo compleanno nel teatro dove ha trascorso gran parte della vita. Per oltre ottant’anni, il Teatro Verdi è stato il suo secondo domicilio, fin da quando era bambina e giocava a rimpiattino con il figlio del custode. All’epoca, la biglietteria si trovava in una posizione diversa rispetto a quella attuale. Ora, la donna si trova nuovamente tra le mura che conosceva da giovane.

Il Teatro Verdi è stato, per più di ottant’anni, la sua seconda casa. Fin da quando era bambina e si divertiva a giocare a "rimpiattino" (cioè a nascondino) con il figlio del custode, quando la storica biglietteria si trovava ancora sul lato opposto rispetto a quello in cui si trova oggi. Silvana Princi, nata a Pisa il 6 marzo 1926, ha scelto proprio qui di spegnere le sue cento candeline. Accanto a lei, i familiari e tutto lo staff dello storico teatro pisano, a cui è abbonata fedelmente da oltre ottant’anni. Silvana è stata festeggiata con tanti doni e pensieri: prima la consegna di una pergamena dal Vaticano con la benedizione di Papa... 🔗 Leggi su Lanazione.it

