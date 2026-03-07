Si spegne l’inceneritore di Raibano | La manutenzione durerà un mese

L’inceneritore di Raibano sarà spento per circa un mese a causa di lavori di manutenzione. Durante questo periodo, i camion carichi di rifiuti non potranno scaricare nell’impianto e continueranno a muoversi, trasportando i rifiuti verso altre destinazioni. La sospensione temporanea interessa l’impianto e le operazioni di smaltimento nella zona. Nessun’altra informazione sui motivi dell’intervento è stata comunicata.

Camion pieni di rifiuti che invece che scaricare all’impianto di Raibano, riprendono la marcia per portare l’immondizia altrove. Tutto questo mentre dal camino del termovalorizzatore non esce proprio nulla. A dirla tutta sembra spento. E’ quanto da giorni segnalano i residenti della zona di Raibano, segno che l’attenzione sull’impianto di smaltimento dei rifiuti gestito da Hera è sempre massima. Ma questa volta non ci sono rotture o esplosioni ad avere causato lo stop. Più semplicemente, spiegano dalla multiutility, si tratta di una operazione di manutenzione pianificata che ha portato allo spegnimento del forno, e di conseguenza alla necessità di trasportare i rifiuti in arrivo dalla riviera, altrove. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si spegne l’inceneritore di Raibano: "La manutenzione durerà un mese" Come funziona il maxi-progetto del teleriscaldamento e perché in realtà non si potrà spegnere l'inceneritoreMesso in funzione nel 2008, dopo una lunga battaglia ecologista, il termovalorizzatore di Hera in via Grigioni diventerà presto un tassello per... Amici 25 si ferma, quanto durerà lo stopLa magia del Natale contagia anche la scuola più famosa della televisione italiana. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Si spegne l'inceneritore di Raibano La.... Argomenti discussi: Si spegne l’inceneritore di Raibano: La manutenzione durerà un mese. Si spegne l’inceneritore di Raibano: La manutenzione durerà un mesePreoccupazione tra i residenti della zona per il camino dell’impianto inattivo da alcuni giorni. Per Hera sono attività programmate. I camion carichi di rifiuti saranno indirizzati ad altri termovalor ... msn.com Lupo a passeggio nei campi dietro l’inceneritore di CorianoLupo in passeggiata domenicale dietro l'inceneritore di Raibano (Coriano). Le immagini - questa volta di una nitidezza davvero sorprendente - hanno fatto il ... chiamamicitta.it