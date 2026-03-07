Si riaccendono i bracieri aperte le Paralimpiadi invernali dopo la cerimonia all' Arena di Verona

Venerdì 6 marzo all’Arena di Verona si è tenuta la cerimonia di apertura dei Giochi paralimpici invernali Milano Cortina 2026, con i bracieri riaccesi simbolicamente nel complesso. L’evento ha segnato l’inizio ufficiale della manifestazione, trasformando l’arena in un palcoscenico dedicato allo sport paralimpico mondiale. La cerimonia ha coinvolto atleti, organizzatori e pubblico presente.

Inaugurazione tra sport, musica e richiami alla storia del movimento paralimpico. Malagò: «Saremo giudicati dall'eredità che lasceremo» All'Arena di Verona, trasformata per una sera nel cuore simbolico dello sport paralimpico mondiale, si sono aperti ufficialmente venerdì 6 marzo i Giochi paralimpici invernali Milano Cortina 2026. A dodici giorni dalla chiusura delle Olimpiadi, lo stesso anfiteatro romano ha ospitato una nuova cerimonia, questa volta dedicata agli atleti paralimpici, nel segno del tema scelto per l'evento: "Life in Motion". L'edizione 2026 dei Giochi, la quattordicesima della storia, si svolgerà fino al 15 marzo tra Milano, Cortina d'Ampezzo e la Val di Fiemme.