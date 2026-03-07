Si può ricostruire l’Europa passando per l’Artico? Il valoro aggiunto italiano

Dopo la fine della Guerra Fredda, l’Artico si è trasformato in un territorio di confronto tra Stati Uniti e Russia, grazie alla creazione del Consiglio Artico nel 1996. Questa regione ha assunto un ruolo centrale nelle strategie di cooperazione internazionale, attirando l’attenzione di diversi Paesi europei e non. L’Italia ha iniziato a sviluppare un interesse crescente verso le potenzialità di questa area.

L’Artico non è soltanto uno spazio di competizione, ma anche un laboratorio di rilancio europeo. Così come nel 1957 il Trattato di Roma segnò una tappa cruciale nel processo di integrazione continentale, proprio da Roma può partire un nuovo impulso di riflessione strategica per l’Europa, questa volta guardando al vicino Nord. L’analisi di Marco Dordoni, senior researcher Sioi Dopo la fine della Guerra Fredda, l’Artico divenne un laboratorio di dialogo anche tra potenze storicamente rivali come Stati Uniti e Russia, grazie anche alla nascita del Consiglio Artico nel 1996. Negli anni, la competizione geopolitica è tornata a intensificarsi a causa dello scioglimento dei ghiacci e delle nuove opportunità economiche, arrivando alla sospensione dei lavori del Consiglio Artico nel 2022, dopo l’invasione russa dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Formiche.net

