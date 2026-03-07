Si è lanciata dal quinto piano dello stabile | tragedia a Porto Empedocle morta una 65enne

Una donna di 65 anni si è tolta la vita ieri a Porto Empedocle, lanciandosi dal quinto piano dello stabile in cui abitava. La tragedia si è verificata nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c’è stato niente da fare. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Chi vive un momento di difficoltà può chiamare il Telefono aiuto, che ha uno sportello di ascolto, allo 0922 22922. Esiste, inoltre, una linea verde sempre attiva alla quale rivolgersi per le richieste di aiuto Tragedia ieri a Porto Empedocle dove una sessantacinquenne si è tolta la vita. La donna si è lanciata dal quinto piano dello stabile dove viveva. Sul posto, scattato all'allarme, si è portata un'autoambulanza del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto anche i poliziotti. Il gesto della sessantacinquenne empedoclina è stato ricondotto a un periodo di depressione. Chi vive un momento di difficoltà può chiamare il Telefono aiuto, che ha uno sportello di ascolto, allo 0922 22922.